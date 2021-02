São Paulo confirma venda de Brenner, artilheiro do time na temporada, ao FC Cincinatti

PUBLICIDADE

O São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira (5) a venda do atacante Brenner, 21, para o Cincinatti FC, clube que disputa a Major League Soccer, principal liga dos Estados Unidos.

Artilheiro da equipe na temporada com 22 gols, o jogador já se despede do clube e não enfrenta o Ceará, na próxima quarta-feira (10), pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o UOL Esporte, a transferência foi fechada em US$ 15 milhões (cerca de R$ 81 milhões). Serão US$ 13 milhões à vista e mais US$ 2 milhões depois que o atleta disputar dez partidas por sua nova equipe.

Revelado nas categorias de base tricolores, Brenner chegou ao São Paulo com 11 anos de idade. Aos 17, campeão e goleador em sua categoria, estreou no profissional em 21 de junho de 2017, contra o Athletico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em formação e sem continuidade no Morumbi, o atacante foi emprestado em 2019 ao Fluminense, quando trabalhou com o técnico Fernando Diniz, que depois seria seu treinador também no São Paulo.

Foi Diniz, inclusive, o responsável pelo melhor momento de Brenner com a camisa tricolor, que culminou com a venda do jogador ao futebol dos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta temporada, sob o comando do técnico, o são-paulino se converteu em titular da equipe e, com 22 gols, se despede como o artilheiro do time em 2020/2021.

Ao todo, em 74 jogos pelo São Paulo, Brenner marcou 27 gols, a grande maioria deles na atual temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress