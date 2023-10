Santos vira sobre o Palmeiras, respira na tabela e pressiona o rival

O Santos chegou à terceira vitória consecutiva sob o comando de Marcelo Fernandes e respirou na tabela

BARUERI, SP, ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS)

O Santos venceu o Palmeiras de virada por 2 a 1 em ótimo clássico disputado na Arena Barueri, neste domingo (7), pela 26ª rodada do Brasileiro.

Zé Rafael abriu o placar para o Verdão, mas Rincón e Marcos Leonardo viraram para o Peixe. É a primeira vitória do time da Vila Belmiro sobre o rival desde 2019.

O Santos chegou à terceira vitória consecutiva sob o comando de Marcelo Fernandes e respirou na tabela. O time tem agora 30 pontos, na 14ª colocação.

Já o Palmeiras perdeu a terceira seguida no Brasileiro, se manteve com 44 pontos e caiu para a 4ª posição, a nove do líder Botafogo, que venceu clássico contra o Fluminense na rodada.

Palmeiras e Santos voltam a jogar pelo Brasileiro após a parada da Data Fifa. O Verdão recebe o Atlético-MG, no Allianz Parque, no dia 19. No mesmo dia, o Santos encara o RB Bragantino, na Vila Belmiro.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino (John John) e Raphael Veiga (Fabinho); Kevin (Flaco López), Endrick e Rony. T.: Abel Ferreira.

SANTOS

João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo. T.: Marcelo Fernandes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Arena Barueri (SP).

Data e hora: Domingo, 8 de outubro, às 16h (de Brasília).

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Carvalho Simon Manis.

VAR: Rafael Traci.

Cartões amarelos: Zé Rafael (Palmeiras); Rincón, Morelos (Santos).

Gols: Zé Rafael, aos 42 minutos, e Rincón, aos 46 minutos do primeiro tempo; Marcos Leonardo, aos 24 minutos do segundo tempo.