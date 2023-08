Santos sofre quatro gols no segundo tempo e é goleado pelo Fortaleza na estreia de Aguirre

O resultado soterra toda a esperança cultivada pelos santistas que articularam trégua com torcedores, que deixaram as cobranças de lado

Contratado para substituir o demitido Paulo Turra, o técnico Diego Aguirre estreou no comando do Santos com uma derrota por 4 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O resultado soterra toda a esperança cultivada pelos santistas na última semana, ao longo da qual foi articulada uma mudança de tom entre os torcedores, que deixaram as cobranças de lado e apoiaram os jogadores com um foguetório no embarque para a capital cearense.

A resposta em campo, contudo, ficou longe do esperado. Os quatro dolorosos gols, todos marcados no segundo tempo, fazem o time alvinegro terminar o primeiro turno do campeonato nacional dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 18 pontos. Dos últimos 18 jogos da temporada, apenas um terminou em vitória. O Fortaleza, que vinha de quatro derrotas seguidas no Brasileirão, fica em 11º lugar, com 26 pontos

Aguirre teve de lidar com desfalques para montar sua primeira escalação no Santos. Além da ausência de Marcos Leonardo, que não treinou durante a semana enquanto seus representantes negociam com a Roma, o treinador não pode contar com o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza, suspensos.

Diante de tal cenário, Aguirre surgiu com uma ideia pouco usual no setor ofensivo, escalando o lateral-direito João Lucas como um meia-atacante pela direita. Sem o artilheiro Marcos Leonardo, preencheu a vaga de referência no ataque com Julio Furch, que sofreu por estar muito isolado. O centroavante argentino recebia muitas bolas longas dos companheiros, mas a falta de aproximação tornava as tentativas inúteis.

Os santistas evoluíram com o passar do tempo, especialmente após Jean Lucas ficar mais à vontade no jogo. Era ele quem comandava a saída e fazia a bola chegar com um pouco mais de qualidade ao campo de ataque. O Fortaleza, por sua vez, soube usar a fragilidade da defesa alvinegra nas bolas aéreas para causar alguns sustos no adversário

Depois de um primeiro tempo razoável, o Santos deixou o Fortaleza chegar mais vezes e passou a cometer erros defensivos também pelo chão, como aos 13 minutos, quando Machuca dominou dentro da área e bateu no canto esquerdo de Vladimir para abrir o placar no Castelão. Após ter a rede balançada, o Santos teve momentos de reorganização e conseguiu algumas jogadas interessantes no campo ofensivo.

A entrada de Soteldo, em seu primeiro jogo após mais de um mês de afastamento por indisciplina, trouxe um fator novo à equipe do litoral paulista, com jogadas mais agudas para quebrar a marcação. Uma reação não parecia impossível, mas o cenário mudou depois que João Basso marcou um gol contra, aos 34, ampliando o placar para os donos da casa. Aos 37, Caio Alexandre recebeu sozinho dentro da área e anotou o terceiro. Pacheco fez o quarto, aos 45.

