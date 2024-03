Santos bate o Bragantino e volta a final do Paulistão após 8 anos

Por Fernando Viana

Na noite desta quarta-feira (28), o Santos recebeu o Bragantino, na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão 2024. Com o apoio de mais de 44 mil torcedores, recorde de público no estádio em 2024. o Peixe venceu o Massa Bruta por 3×1, e garantiu a vaga na final. Joaquim, Guilherme e Giuliano marcaram para a equipe da baixada, Eduardo Sasha descontou para o time de Bragança.

O Peixe fez um ótimo primeiro tempo, e logo aos 7 minutos, Joaquim subiu mais que a zaga adversária, e abriu a vantagem. Nos acréscimos, Guilherme recebeu um bom passe de Pedrinho e ampliou o marcador para o Alvinegro Praiano.

Em desvantagem, o Bragantino precisava buscar a reação para continuar vivo na competição. Aos 6 da segunda etapa, Eduardo Sasha fez um golaço e diminuiu o placar. O jogo ganhou em emoção, mas 10 minutos depois, Giuliano que voltava a ser titular após 11 jogos, cabeceou sozinho e definiu o confronto.

Depois de 8 anos o Santos volta a disputar uma final de campeonato estadual, e vai em busca do vigésimo terceiro título. Agora, o Peixe enfrenta na final o vencedor de Palmeiras x Novorizontino, semifinal que será disputada hoje, no Allianz Parque. A FPF ainda vai confirmar datas e horários, mas a tendência é de que os jogos de ida e volta da decisão sejam nos dois próximos domingos, 31 de março e 7 de abril.