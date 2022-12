Santos anuncia volta do goleiro Vladimir e provoca críticas da torcida

Pelas redes sociais, a repercussão é negativa, com críticas diretas à diretoria e também comentários bem humorados lamentando a escolha do ‘novo jogador’.

O anúncio do retorno do goleiro Vladimir ao Santos não agradou muitos torcedores da equipe da Vila Belmiro. Pelas redes sociais, a repercussão é negativa, com críticas diretas à diretoria e também comentários bem humorados lamentando a escolha do ‘novo jogador’.

Vladimir tem 33 anos e foi revelado na base do Santos. Depois de breve passagem pelo Fortaleza em 2009, retornou ao time da Baixada. Em 2019, foi emprestado ao Avaí e se transferiu definitivamente para o clube catarinense em 2021. No Santos, o jogador nunca se firmou como titular. Em 14 temporadas, disputou 73 partidas.

“Aqui é a minha casa. Sempre deixei claro o amor que tenho por esse clube e mantive as portas abertas. Recebi outras propostas, mas o coração falou mais alto. Feliz demais por voltar e espero honrar mais uma vez a camisa mais pesada do planeta”, afirmou Vladimir no anúncio oficial do Santos.

Na meta, Vladimir enfrentará a concorrência do titular João Paulo e do reserva imediato John. Paulo Mazoti, Breno e Diógenes também compõem o elenco liderado pelo técnico Odair Hellmann. Vladimir retorna ao Santos por meio de uma transferência sem custos, dado que ele estava sem contrato com o Avaí.

Nas redes sociais, os torcedores do Santos protestaram. Alguns disseram que Vladimir não pode ser chamado de reforço e ameaçam até cancelar o plano de sócio-torcedor, outros reagiram de maneira bem humorada, sem abandonar a ironia para a contratação.