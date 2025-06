Santos anuncia renovação do contrato de Neymar até o final de 2025

O Santos anunciou nesta terça-feira (24) a renovação do contrato de Neymar até o final de 2025, após semanas de rumores sobre o futuro do jogador no clube e em meio a questionamentos em torno de sua participação na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira.

O contrato de Neymar, de 33 anos, se encerrava na próxima segunda-feira, o que vinha deixando a torcida impaciente.

“Após cumprir a promessa de retornar em janeiro, Neymar da Silva Santos Júnior FICA no Santos (…) o craque assinou a renovação de contrato com o Peixe até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo”, informou o clube em comunicado.

“Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar”, comemorou Neymar, citado na nota.

Ícone do Santos, pelo qual conquistou a Copa Libertadores de 2011, Neymar retornou ao Peixe em janeiro após uma grave lesão no joelho esquerdo ter estragado sua passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Uma série de novas lesões o limitou a apenas quatro partidas, sem marcar gols, no Brasileirão de 2025. Ele disputou sete partidas no Campeonato Paulista, nas quais marcou três gols.

Neymar foi questionado no Brasil por sua presença no Carnaval do Rio de Janeiro e nos jogos da Kings League enquanto se recuperava.

Sua carreira, no entanto, é brilhante.

O atacante conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes, entre outros troféus, jogando ao lado do astro argentino Lionel Messi no Barcelona.

Pelo Paris Saint-Germain, Neymar obteve cinco títulos da Ligue 1, três da Copa da França e duas da Copa da Liga. Segundo notícias recentes da imprensa brasileira, clubes europeus, como o turco Fenerbahçe, comandado pelo técnico português José Mourinho, estariam interessados na contratação do astro, uma situação comum em negociações desse tipo.

– “Um dia histórico” –

“É um dia histórico e marcante para o futebol brasileiro, um presente para a torcida santista. O nosso ídolo permanece, o nosso príncipe veste a camisa 10”, disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em um comunicado.

Em meio a uma disputa sobre os termos do novo contrato, Neymar havia mostrado otimismo quanto às possibilidades de se chegar a um acordo.

“Minha história com o Santos nunca vai desgrudar, eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é meu time do coração”, disse ele em 10 de junho, em entrevista à emissora BandSports.

“Vim para me recuperar e recuperar a felicidade, estou nesse processo, readaptando meu corpo para voltar ao meu melhor”, acrescentou.

O pai e representante do ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain, Neymar Santos Sr., confirmou agora que a renovação “estava bem encaminhada” desde fevereiro.

– Objetivo: Copa do Mundo de 2026 –

Ausente da primeira convocação do novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, Neymar foi um dos assuntos mais comentados nas coletivas de imprensa do ex-treinador do Real Madrid.

Depois que o Brasil praticamente garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 no início deste mês, com um empate em 0 a 0 contra o Equador e uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas, Ancelotti deixou as portas abertas para ele.

“Ele veio ao hotel (da seleção), nós o cumprimentamos e o abraçamos. Ele é muito próximo da seleção”, comentou o italiano. “Ele pode jogar em qualquer lugar do campo”.

Neymar é o maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols em 128 partidas. Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, em 2016.

O Brasil vai encerrar sua participação nas Eliminatórias em setembro, quando receberá o Chile, que já está eliminado, e visitará a Bolívia.

