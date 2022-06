Samuel Pupo ‘vinga’ irmão, bate Italo Ferreira e vai à final em Saquarema

A outra semifinal será disputada na sequência e terá os brasileiros Filipe Toledo e Yago Dora competindo pela vaga restante na decisão

Gustavo Setti

Saquarema, RJ

O surfista Samuel Pupo venceu o medalhista olímpico Italo Ferreira, nesta terça-feira (28), e avançou à final da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe. Pupo conseguiu somar 11,44 em suas duas melhores ondas na praia de Itaúna, diante de 10,83 combinados de Italo, e “vingou” seu irmão Miguel, derrotado nesta segunda-feira (27) nas quartas de final em Saquarema.

Italo começou a bateria na dianteira após registrar 3,50 de nota em sua primeira onda, enquanto Samuel recebeu apenas 0,67. No entanto, o irmão Pupo passou na frente nas ondas seguintes, quando somou 11,44 (6,17 e 5,27).

Com isso, ele deixou a pressão para Italo, que precisava recuperar a diferença faltando menos de 15 minutos para o final da bateria. O medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio até melhorou suas notas e ensaiou uma reação, mas somou apenas 10,83 e não conseguiu bater o compatriota.

Em mares brasileiros, Samuel chegou à sua primeira final. A vitória com “gostinho” especial, no entanto, quase chegou a ter um gosto amargo de derrota, já que Italo ficou perto de virar o placar no estouro do relógio. Após momentos de apreensão enquanto a nota da última onda era definida, Italo não conseguiu o quanto precisava e terminou a seis décimos de distância.

A outra semifinal será disputada na sequência e terá os brasileiros Filipe Toledo e Yago Dora competindo pela vaga restante na decisão. Líder do ranking mundial e tricampeão da etapa brasileira, Filipinho já confirmou a sua vaga no WSL Finals, que decidirá o campeão da temporada de 2022.