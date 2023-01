Saída de Raniel pode abrir espaço para o atacante ‘presidente do Santos’

A provável saída de Raniel para o Cruz Azul, do México, pode abrir espaço para o atacante Deivid Washington no Santos.

A provável saída de Raniel para o Cruz Azul, do México, pode abrir espaço para o atacante Deivid Washington no Santos. O jogador de 17 anos tem o apelido de “presidente” no clube.

Raniel negocia com o Cruz Azul e pode abrir a terceira vaga de centroavante no Santos, ao lado de Marcos Leonardo e Rwan.

O técnico Odair Hellmann está empolgado com o desempenho de Deivid no sub-20 do Peixe. O atacante está integrado ao time dos Meninos da Vila na Copinha.

Se Raniel de fato sair, a tendência é que Deivid treine com os profissionais depois da Copa São Paulo.

Deivid Washington tem esse apelido por causa de George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos. Nas redes sociais, a torcida falava que Deivid “tem nome de presidente”. O apelido pegou. O jogador é uma das maiores promessas da base do Santos.

Ele queimou etapas e chegou ao sub-20 com 16 anos. Todos no clube creem que ele será um craque da posição.

O “presidente” foi citado pelo jornal The Guardian, da Inglaterra, na lista de 60 jovens revelações do futebol mundial.

Ele é de Itumbiara, em Goiás, e chegou ao Santos com 11 anos, em 2016.

Deivid Washington tem contrato até junho de 2024, com multa rescisória de R$ 100 milhões. O presidente Andres Rueda já pensa na renovação.