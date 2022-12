Romero volta ao Corinthians de olho em artilharia perdida para Jô

A partir de janeiro, o paraguaio terá a chance de recuperar uma artilharia que já foi sua, mas que tem um novo dono.

São Paulo

O atacante Ángel Romero está de volta ao Corinthians após quase quatro temporadas. Foram cinco anos vestindo a camisa do time alvinegro, com 222 partidas disputadas e 38 gols anotados. A partir de janeiro, o paraguaio terá a chance de recuperar uma artilharia que já foi sua, mas que tem um novo dono.

Romero deixou o Corinthians em julho de 2019, mas seguiu como o maior artilheiro da Neo Química Arena até outubro de 2021, quando foi superado por Jô. Dos 38 gols que marcou pelo Timão, Romero marcou 27 deles em jogos no estádio do clube. Jô, por sua vez, encerrou sua passagem com 30 gols na casa alvinegra.

O paraguaio foi o artilheiro da Neo Química Arena durante cinco anos, entre outubro de 2016, quando marcou diante do América-MG e chegou ao 16º gol no estádio corinthiano. Depois foram mais 11 gols anotados em Itaquera, totalizando 27.

Marca que só foi superada por Jô em 5 de outubro de 2021, no triunfo por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Jô marcou o terceiro gol da virada corintiana, que teve também os gols de Róger Guedes e Cantillo, para o Corinthians, e Gilberto, para o time tricolor.

O primeiro jogo do Corinthians na Neo Química Arena, em 2023, está marcado para o dia 18 de janeiro. A equipe treinada por Fernando Lázaro recebe o Água Santa, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.