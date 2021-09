Romário pede Renato Gaúcho no lugar de Tite na Seleção Brasileira

O ex-jogador chegou a sugerir uma troca no comando técnico para a disputa da Copa do Mundo, em entrevista nesta quinta-feira (23)

Mesmo com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira de Tite não anima o craque e senador Romário. O ex-jogador chegou a sugerir uma troca no comando técnico para a disputa da Copa do Mundo, em entrevista nesta quinta-feira (23).

“Nós estamos próximos de uma Copa, eu não sei se dá exatamente tempo de uma mudança de treinador, mas não sou mais a favor do Tite pra treinador da seleção brasileira. Principalmente pelos resultados negativos que a Seleção vem adquirindo quando pega seleções iguais, pouco melhores ou muito melhores. A Seleção tem apresentado um futebol muito ruim. Tecnicamente falando, péssimo. E taticamente, então, nem se fala”, disparou o tetracampeão.

Para Romário, Renato Gaúcho, treinador do Flamengo e ex-companheiro de clube, seria o nome certo. “É o treinador brasileiro que mais tem demostrado resultados positivos. Ele me parece ser o mais competente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no início da carreira dele, era um Renato diferente de hoje. Hoje é muito mais ousado, definitivamente entendeu como é o futebol moderno. O Renato, na minha opinião, tem a confiança do grupo onde ele é o treinador”, explicou.