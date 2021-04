Resumo do dia do NBB: fase regular termina com vitórias do Pinheiros, Bauru e Paulistano

No jogo de abertura da rodada diária, Pinheiros e Campo Mourão se enfrentaram no duelo entre times já sem chances de ir aos playoffs

Arthur Ribeiro / Agência UniCEUB

Nesta terça-feira (13), o ginásio da ASCEB, em Brasília, recebeu mais três jogos do Novo Basquete Brasil (NBB), os últimos da temporada. Na primeira partida do dia, o Pinheiros venceu o Campo Mourão por 84 a 75. Logo em seguida, o Cerrado, time da capital, perdeu a nona consecutiva, desta vez para o Bauru, 81 a 69. Por fim, no jogo final da fase regular da liga, o Paulistano superou o Fortaleza por 97 a 92 na segunda prorrogação, coroando o encerramento da temporada classificatória.

No jogo de abertura da rodada diária, Pinheiros e Campo Mourão se enfrentaram no duelo entre times já sem chances de ir aos playoffs. A partida se deu pelos erros das equipes, tanto na posse de bola quanto nos arremessos. Enquanto os paranaenses tiveram 20 desperdícios no confronto, os paulistas tiveram 16. Já nos chutes, os dois times erraram todas as 15 tentativas do perímetro no quarto inicial, exemplificando o baixo desempenho. Entretanto, o Pinheiros conseguiu ser mais efetivo ao aproveitar os erros do adversário, o suficiente para abrir uma pequena vantagem e administrar o restante do jogo.

O jovem Gabriel Campos foi o cestinha do time vencedor, com 26 pontos e 5 assistências. Outro destaque do Pinheiros foi Jonas Buffat, mas não pelos seus 8 pontos, e sim pela marcação em cima de Anton Cook. O cestinha do Campo Mourão, que, além da defesa individual de Buffat, era dobrado constantemente, anotou apenas 8 pontos, cenário muito diferente dos dois últimos jogos, nos quais fez 38 e 34. Com isso, Rafael Castellon foi o protagonista dos paranaenses, com 30 pontos, seu novo recorde pessoal no NBB.

No jogo seguinte, o Bauru não teve dificuldades para vencer o Cerrado. Enquanto os paulistas já estavam garantidos na quinta colocação, a equipe candanga perdeu as chances de se classificar aos playoffs de forma melancólica, após ser derrotado em todas as últimas 9 partidas. Ainda assim, o Cerrado foi parelho na primeira metade do jogo, até que nos dois últimos quartos a superioridade do Dragão tomou conta, sem chances para uma vitória da equipe local. O grande momento da partida foi nas mãos de João Vitor Vieira, jovem de 18 anos da base brasiliense, que anotou seus primeiros pontos da carreira em uma bola de 3 no fim do embate.

O ala Gui Deodato fez mais uma boa atuação com a camisa do Bauru (Foto: Arthur Ribeiro)

Gui Deodato foi o cestinha entre os jogadores em quadra, com 18 pontos. Além dele, Alexey Borges, também pelo Bauru, contribuiu com mais 13 pontos. Na despedida de sua primeira temporada na elite, o time da casa teve Kevin Crescenzi e Paulo Lourenço como os principais destaques, com 15 e 14 pontos respectivamente.

Por fim, no último jogo da temporada regular veio com carga dobrada de emoção. O Paulistano venceu o Fortaleza apenas após duas prorrogações. Em partida parelha, com muitas trocas de liderança e lances decisivos, os paulistas, mesmo poupando o tempo em quadra de seus principais jogadores, se aproveitaram da ausência de Desmond Holloway no Carcará e encerraram a primeira fase da edição 2020/21 do NBB com mais um triunfo.

Felipe, mesmo aos seus 41 anos, foi um dos destaques do Fortaleza (Foto: Bernardo Guerra)

O Paulistano apresentou um jogo muito coletivo, tanto que sete jogadores anotaram 10 ou mais pontos. Entre eles, Cauê Borges, com 16, foi o cestinha. Eric Thomas e Anderson Barbosa tiveram duplo-duplos, com 14 pontos e 10 rebotes, e 10 e 10, respectivamente. Pelos cearenses, Dontrell Brite, com 25 pontos, 7 rebotes e 6 assistências foi o principal nome. Além dele, o veterano Felipe teve 20 pontos e 8 rebotes.

Com o fim da fase classificatória, Pinheiros, Campo Mourão e Cerrado encerraram suas participações na temporada. Já os demais times aguardam o começo dos playoffs. O Paulistano tem folga nas quartas de final, e volta às quadras somente nas oitavas. Por sua vez, o Bauru irá enfrentar o Caxias do Sul, enquanto o Fortaleza joga contra o Franca.