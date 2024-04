Record provoca streaming por atraso na transmissão do Paulistão

GABRIEL VAQUER

(FOLHAPRESS)

A Record causou mal-estar entre as empresas de comunicação que transmitem o Campeonato Paulista, principal torneio estadual de futebol. Em anúncio destinado ao mercado publicitário, a emissora de Edir Macedo comparou a diferença de sua transmissão e a de outras exibidoras do torneio na final do Paulistão, vencida pelo Palmeiras contra o Santos no último dia 7.



A emissora cutucou especialmente a Cazé TV, que transmitiu o torneio em parceria com o YouTube, e a TNT Sports, da Warner Bros. Discovery, que mostrou a final no serviço de streaming Max. “Aqui você comemorou antes do seu vizinho. Aqui a emoção não tem delay. Em 2025, entre em campo com a gente”, diz o anúncio enviado a anunciantes, já pensando nas vendas comerciais do torneio para o ano que vem.



O Paulistão foi a maior audiência da Record entre janeiro e abril deste ano. Na final, a Record chegou a ter uma diferença de 30 segundos entre a imagem que levava ao ar via antena normal em relação ao YouTube, e de 40 segundos em comparação à Max.



A mensagem chegou a profissionais do YouTube e da Warner, que entenderam ser uma provocação desnecessária contra uma mídia que não é sua concorrente direta.



Publicitários também não entenderam a cutucada, considerada digna do período em que a Record tinha uma rivalidade mais ferrenha com a Globo, especialmente no fim dos anos 2000.



A Record e a Warner têm contrato com a FPF (Federação Paulista de Futebol) para a transmissão do Campeonato Paulista em TV aberta até 2025. Já o YouTube tinha acordo até o fim desta edição e ainda negocia uma possível renovação.



Procurada, a Record não se manifestou sobre o assunto até a última atualização deste texto.