Rebeca e D’Almeida são eleitos atletas do ano e conquistam Troféu Rei Pelé

Rebeca ganhou o prêmio pela terceira vez consecutiva. Em 2021, ela se destacou pelas duas medalhas na Olimpíada de Tóquio

Rebeca Andrade, 24, campeã mundial do salto na ginástica artística, e Marcus D’Almeida, 25, atualmente, o número 1 do mundo no tiro com arco, foram eleitos nesta sexta-feira (15) os melhores atletas olímpicos do Brasil em 2023 pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Em cerimônia realizada na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, os dois receberam o Troféu Rei Pelé, como a honraria passou a ser chamada a partir desta edição, em uma homenagem do comitê ao “maior atleta de todos os tempos”, ainda que ele nunca tenha disputado uma Olimpíada em sua vida.

“Com certeza, para mim e para a minha família essa é a homenagem mais importante porque ele é a maior expressão que o esporte produziu”, afirmou Edinho, filho do Rei, presente na festa.

Rebeca ganhou o prêmio pela terceira vez consecutiva. Em 2021, ela se destacou pelas duas medalhas na Olimpíada de Tóquio (ouro no salto e prata no individual geral). No ano passado, conquistou um ouro (no individual geral) e um bronze (solo) no Mundial de ginástica artística.

Nesta temporada, ela voltou a subir no lugar mais alto do pódio na prova do salto no Mundial realizado em Antuérpia, na Bélgica.

“A melhor coisa que eu posso fazer hoje é agradecer a todos que acreditam na gente. Para chegar aqui, a gente precisa de muito suporte e de muita ajuda. Eu estou feliz demais”, disse a ginasta. “É o meu terceiro troféu. É algo que foi muito difícil de ser conquistado, estou muito feliz”, acrescentou.

Marcus, medalhista de bronze no Mundial disputado em Berlim, na Alemanha, e vencedor da Final da Copa do Mundo, no México, ganhou o prêmio pela primeira vez.

“Eu nem acredito que isso está acontecendo. Eu venho de uma modalidade que quase ninguém conhece e, hoje, estar aqui, fazendo toda a minha modalidade sonhar, mostrando que tudo isso é possível, é incrível”, disse o arqueiro. “Esse título é de todo mundo que sonha em viver do esporte no país. O Brasil é o país do futebol, mas também pode ser de todos os esportes. Nós precisamos diversificar nossos investimentos.

Rebeca e Marcus foram premiados por um júri formado por jornalistas, dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.

No masculino, ele concorria com Filipe Toledo (surfe) e com Hugo Calderano (tênis de mesa), enquanto no feminino ela tinha como adversárias Bia Haddad Maia (tênis) e Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia).

A cerimônia no Rio também celebrou a temporada vitoriosa do esporte brasileiro como um todo. O Brasil conquistou a segunda colocação geral e quebrou o recorde de medalhas totais (205) e o de medalhas de ouro conquistadas em uma mesma edição (66) de Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile.

Veja os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2023 em cada modalidade: