Rebeca Andrade vence categoria do Prêmio Laureus; Duplantis, Biles e Yamal também brilham

AFP

A ginasta brasileira Rebeca Andrade fez história mais uma vez ao marcar a presença entre os vencedores do Prêmio Laureus do Esporte Mundial, na categoria ‘Retorno do Ano’, nesta segunda-feira (21), em Madri.

Após várias lesões graves — três rompimentos do ligamento cruzado anterior — que quase acabaram com sua carreira, Rebeca deu a volta por cima nos Jogos de Paris-2024.

Na capital francesa, Rebeca conquistou quatro medalhas: ouro no solo, duas pratas (no salto sobre a mesa e no individual geral) e o bronze por equipes.

Com isso, se tornou, aos 25 anos, o maior medalhista olímpico da história do Brasil, com um total de seis medalhas (dois ouro, três pratas e um bronze).

Os prêmios de melhor atleta individual foram para a ginasta americana Simone Biles na categoria feminina e para o saltador com a vara sueca Armand ‘Mondo’ Duplantis.

O jovem prodígio do Barcelona, ​​Lamine Yamal, que levou a Espanha à conquista da Euro-2024 recebeu o Prêmio Laureus de Melhor Revelação do Ano.

O Real Madrid, por sua vez, ficou com o prêmio de Time do Ano por seu domínio no cenário do futebol mundial no ano passado.

Os ‘merengues’ conquistaram o 36º título da LaLiga e a 15ª Liga dos Campeões, além da Supercopa da Espanha, triunfos que lideraram nesta temporada com a Supercopa da Europa e a Copa Intercontinental.

Duplantis e Biles: melhores de 2024

Duplantis, de 25 anos, foi nomeado Esportista do Ano após ser indicado quatro vezes, três delas consecutivamente.

Desta forma, ele se tornou o segundo do atletismo a receber este prêmio, depois do jamaicano Usain Bolt.

O sueco, bicampeão mundial e recordista mundial (6,27 m), superou outros grandes nomes dos esportes, como o vencedor do ano passado, o tenista Sérvio Novak Djokovic, o piloto holandês atual tetracampeão mundial de F1 Max Verstappen e o nadador francês Léon Marchand.

O desempenho de Biles nas Olimpíadas de Paris-2024 rendeu o título de Esportista do Ano pela quarta vez em sua carreira. Com isso, ela igualou o recorde de sua compatriota, a tenista Serena Williams, com quem também dividiu uma vitória anterior na categoria ‘Retorno do Ano’.

“Ganhei este prêmio pela primeira vez em 2017 e, desde então, o Laureus faz parte da minha história”, disse Biles, que ganhou três ouros e uma prata em Paris-2024.

O tenista Rafael Nadal, que se aposentou das quadras em novembro, também foi homenageado com o Prêmio Laureus na categoria ‘Ícone do Esporte’ por suas conquistas ao longo da carreira.

“Em 2006, ganhei o prêmio Laureus de Revelação do Ano em Barcelona, ​​à frente de heróis esportivos que inspiraram milhões de pessoas ao redor do mundo […] Espero que minha carreira também tenha inspirado outros fãs além do tênis”, disse o espanhol.