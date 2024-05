Real Madrid vence, conta com derrota do Barcelona e é campeão espanhol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol neste sábado (4). A equipe da capital espanhola venceu o Cádiz por 3 a 0 e, com a derrota do Barcelona para o Girona por 4 a 2, não pode ser mais alcançada na tabela. Ainda faltam quatro rodadas para o fim do campeonato.

É a 36ª vez que o time conquista o Campeonato Espanhol, número que o mantém, com sobras, como maior vencedor do torneio. Em segundo está o Barcelona, com 27 títulos, e depois vem o Atlético de Madrid, com 11.

Para conquistar o título já neste sábado, o Real Madrid precisava vencer o Cádiz, equipe que está na zona de rebaixamento do torneio, e torcer por uma derrota do Barcelona para o Girona, então terceiro colocado.

E foi o que aconteceu. A equipe de Carlo Ancelotti venceu por 3 a 0, com gols de Brahim Díaz, Bellingham e Joselu, jogando em casa. Foi assim aos 87 pontos.

O Barcelona, por sua vez, jogou no interior da Catalunha, mais tarde, contra o Girona, e perdeu por 4 a 2. Até saiu na frente, com Christenssen, mas tomou a virada. Dobvyk, Portu (duas vezes) e Miguel Gutiérrez marcaram para os locais; Lewandowski, de pênalti, fez o segundo do Barcelona.

Com o resultado, a equipe comandada por Xavi ficou com 73 pontos. Como só faltam quatro rodadas para o fim do torneio, só poderia chegar a 85. Além isso, perdeu a segunda colocação para o próprio Girona, que agora tem 74 pontos.

Parte do City Football Group (também à frente de equipes como o Manchester City, New York City e Bahia), o Girona é a sensação do campeonato. A equipe, que chegou a liderar o Espanhol por algumas rodadas, com a vitória deste sábado, assegurou vaga na Champions League da próxima temporada.

O Real Madrid agora centra suas atenções na Champions League, campeonato que busca conquistar pela 15ª vez. Na quarta-feira (8) recebe o Bayern de Munique para a partida de volta das semifinais. Na ida, na Baviera, o placar ficou em 1 a 1. Quem passar enfrenta Paris Saint-Germain ou Borussia Dortmund, que decidem a outra vaga na final na terça (7) –os alemães venceram o primeiro jogo por 1 a 0.