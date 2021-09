Real Madrid empata sem gols em casa e desperdiça chance de disparar na liderança

Villarreal mostrou as razões de ser o atual vencedor da Liga Europa e estar na disputa da Liga dos Campeões da Europa

O adversário deste sábado era bem difícil para o Real Madrid – o Villarreal, atual campeão da Liga Europa -, mas o time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti desperdiçou uma grande oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Espanhol ao empatar sem gols, mesmo jogando no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela sétima rodada.

Agora com 17 pontos, o Real Madrid está isolado na primeira colocação, com três de vantagem para o Atlético de Madrid, que mais cedo havia sido derrotado pelo Alavés, e também para o Sevilla, vitorioso por 2 a 0 ao receber o Espanyol, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Sem se importar em encarar o melhor time da competição, fora de seus domínios, o Villarreal mostrou as razões de ser o atual vencedor da Liga Europa e estar na disputa da Liga dos Campeões da Europa. Com oito pontos, ocupa ainda a modesta 10.ª posição, ainda invicto, mas muito disso fruto de muitos empates – são cinco em seis partidas até o momento.

Após um primeiro tempo marcado por boas defesas do goleiro belga Thibaut Courtois, o Real Madrid cresceu na etapa final, mas esbarrou na forte defesa do Villarreal. Titular no jogo deste sábado, o atacante brasileiro Vinicius Junior teve duas chances de abrir o placar para o time de Madri, mas finalizou errado na primeira, e parou no zagueiro Raul Albiol na segunda. Já Rodrygo começou a partida, mas foi substituído no intervalo.

O Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, dia 3, para encarar o Espanyol, em Barcelona, pela oitava rodada. Já o Villarreal recebe o Betis no mesmo dia. Antes, no meio de semana, os dois jogarão pela Liga dos Campeões – time de Madri encara o Sheriff, da Moldávia, na terça-feira, em Madri, e o de Villarreal visita o Manchester United, no dia seguinte, no estádio Old Trafford, em Manchester, em uma reedição da final da última Liga Europa.