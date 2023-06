Real Brasília empata com o Cruzeiro e se salva do rebaixamento

Gaby e a centroavante Dani Silva fizeram uma grande atuação como dupla ofensiva, principalmente no segundo tempo

Por Luana Adnet

Agência de Notícias do CEUB e Jornal de Brasília

O Real Brasília empatou, nesta segunda (12), com o Cruzeiro (MG) pela última rodada do Brasileirão Feminino A1. O jogo aconteceu no Estádio Defelê, em Brasília, às 15h. O resultado terminou em 1 a 1, placar que garantiu a permanência do Real na temporada que vem da série A1 e classificou o Cruzeiro para a próxima fase do campeonato.

O destaque do jogo foi a camisa 10 do Real, Gaby Soares, que criou boas chances de gols e deu assistência para a finalização de Ju Oliveira, que marcou para a equipe.

Gaby e a centroavante Dani Silva fizeram uma grande atuação como dupla ofensiva, principalmente no segundo tempo.

No Cruzeiro, Bianca Brasil foi a jogadora que criou as grandes chances de gol para o time, principalmente com a excelência como cobradora de faltas.

Pressão

O Real foi bastante pressionado pelo Cruzeiro, que desde o começo propôs um jogo ofensivo. O Cruzeiro estava mais organizado em campo e teve melhores construções de jogadas, e assim conseguiu marcar o primeiro gol do jogo aos 40 minutos de jogo.

O Real teve uma oportunidade de gol, logo antes das adversárias marcarem, quando a zagueira do time mineiro, Vitória Calhau, cometeu uma falta em Gaby Soares. A goleira cruzeirense Kemelli conseguiu defender a cobrança de Maiara no canto esquerdo.

O time da capital sofreu um desfalque importante logo no começo do jogo. A capitã Isabela Melo torceu o pé em uma disputa de bola e teve que ser substituída pela camisa 20, Natasha, aos 12 minutos de jogo.

A primeira boa oportunidade de gol foi do Cruzeiro aos 16 minutos com uma falta cobrada por Bianca Brasil que chutou direto no gol mas a bola bateu no travessão. Em seguida outra cobrança de falta mas dessa vez batida por Mari Pires, que cruzou a bola na área para Carol Baiana cabecear mas a goleira das leoas, Dida, conseguiu chegar na bola.

Perto da metade do primeiro tempo, o Real teve sua primeira grande chance com o contra-ataque de Nenê que estava sozinha mas, na tentativa de encobrir a goleira adversária, chutou a bola muito para cima.

O gol das cabulosas saiu no final do primeiro tempo com uma cobrança falta, assim como a maioria das outras chances de marcar, a bola foi lançada na área, ficou no bate e rebate e sobrou para Mari Pires finalizar.

Tudo ou nada

Para os últimos 45 minutos, o Real voltou muito ofensivo, dominando o jogo e dando poucas oportunidades para o Cruzeiro ter a bola no pé.

A meia do Real Maria Dias foi substituída por Marcela Guedes.

A troca feita pela técnica Camilla Orlando conseguiu fazer com que o time criasse mais jogadas e a própria Marcela participou do lance que levou ao gol de empate do Real. A defesa do Cruzeiro se mostrou eficiente e trabalhou bastante para evitar tomar mais gols.

Logo no início do jogo Gaby Soares quase marcou chutando da linha da grande área direto para o gol, a bola estava alta mas a goleira Kemelli, mais uma vez, fez uma defesa difícil. Poucos minutos depois, Dani Silva chutou rasteiro no canto direito e a bola passou raspando na trave.

O gol das leoas da capital saiu de uma cobrança de escanteio curtinha de Gaby, que tabelou com Marcela Guedes e cruzou na área para Jú Oliveira marcar e cravar a permanência da equipe na série A1. A camisa 14, Jú, entrou no segundo tempo com a saída de Sassá e fez o seu gol de estreia pelo Real.

Uma das poucas chances do Cruzeiro no segundo tempo foi aos 22 minutos com uma falta de Bianca Brasil que, em uma cobrança de falta, quase acertou o ângulo esquerdo do gol, mas a bola foi para fora. A outra chance clara, foi nos acréscimos, novamente com a camisa 10, Bianca, que deu um tiro com a bola do pé e quase na linha de fundo chutou para o gol.

Próximos passos do Real

Em entrevista, a treinadora do Real, Camilla Orlando, se mostrou satisfeita com o resultado e com a campanha do Real desde que ela chegou no time, em março.

O time não perdeu um jogo em casa desde a chegada dela. “O trabalho, a gente tentou fazer nosso melhor, foi bem corrido. Eu cheguei em uma quarta-feira e já estava no outro dia dentro do clube, mas eu acho que talvez em uns jogos fora a gente poderia ter tentado pontuar melhor. Mas é isso, acho que faz parte do jogo, era o momento de conhecer as atletas”, contou a treinadora.

“A gente sabia que tinha grandes oportunidades de ficar na A1 e viemos para o jogo concentrada na vitória e realmente fazer um jogo de altíssimo nível. Manter a instabilidade em campo e elas cumpriram, elas abraçaram a ideia, abraçaram o processo e o resultado está vindo.”, explicou a treinadora.

Agora, o Real tem agenda apenas para o campeonato brasiliense, o Candangão, que está previsto para começar em setembro.

Cruzeiro classificado para as quartas de final

As cabulosas do Cruzeiro classificaram o time pela primeira vez para as quartas de final do Brasileirão Feminino.

A partir de agora o campeonato deixa de ser pontos corridos e começa a fase de mata-mata. Com o empate, o Cruzeiro pegou a última vaga e se classificou em oitavo lugar para a próxima fase.

As mineiras enfrentarão o atual campeão Corinthians, que se classificou em primeiro lugar. Os jogos estão previstos para acontecer dia 16 e 23 de junho, o Corinthians terá a vantagem de decidir em casa devido à melhor colocação na primeira fase.

A capitã e camisa 9 do Cruzeiro, Carol Baiana, contou em entrevista que essa era uma conquista que elas ansiavam há tempo, que sabe a importância e sentiu que fez história. Comentou também sobre o caminho que o Cruzeiro tem pela frente.

“A segunda fase é outro campeonato totalmente diferente. Agora é botar a cabeça no lugar, aproveitar essa classificação enquanto dura porque a partir de amanhã já é levantar a cabeça e pensar no Corinthians.”

Imagem: Pedro Santana

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira