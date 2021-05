“Quem são os verdadeiros responsáveis?”, diz Neymar sobre denúncias

“Eu realmente não entendo como uma empresa séria pode distorcer uma relação comercial que está apoiada em documentos”, escreveu o jogador

Após denúncias de agressão sexual por funcionária da Nike, o jogador do Paris Sant-Germain, Neymar Junior, se pronunciou via instragram, com foto de uma de suas tatuagens escrito “fé”. “Os fatos podem ser distorcidos porque as pessoas os enxergam de ângulos diferentes. Não temos como negar que a vida é assim. Faz parte!”, inicia o jogador. O caso teria ocorrido em 2016.

Segundo jornal norte americano The Wall Street Journal, esse teria sido o motivo que levou a marca a romper contrato com Neymar em agosto do ano passado. O compromisso ainda tinha mais oito anos.

“Eu realmente não entendo como uma empresa séria pode distorcer uma relação comercial que está apoiada em documentos. As palavras escritas não podem ser modificadas. Elas sim são muito claras”, continua Neymar, que atualmente se prepara, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para o jogo entre Brasil e Equador no dia 4 de junho pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar-2022..

De acordo com a funcionária, o jogador tentou forçá-la a fazer sexo oral em quarto de hotel de Nova York, onde ela ajudava a coordenar eventos para o atacante e sua equipe.

“Mas a matéria do WSL é muito clara. Em 2016 parece que já sabiam desse acontecimento. Eu não sabia! Em 2017 viajei novamente para os EUA para campanha publicitária, com as mesmas pessoas, nada me contaram, nada mudou! Em 2017, 2018, 2019 fizemos viagens, campanhas, inúmeras sessões de gravação. E nada me contaram”, escreve em outro momento.

Ainda de acordo com a matéria do jornal, a funcionária registrou uma reclamação para empresa em 2018, que descreveu o ocorrido para o chefe de recursos humanos e conselho geral. Segundo documentos, Neymar teria sido desligado por não cooperar com a investigação. “A Nike encerrou seu relacionamento com o atleta porque ele se recusou a cooperar na investigação, após alegações de irregularidades apresentadas por um funcionário”, disse Hilary Krane, conselheiro geral da Nike, em resposta às perguntas do jornal.

Porém, segundo o atacante, ele nunca foi procurado para prestar esclarecimentos. “Eu nem a conheço. Nunca tive nenhum relacionamento. Não tive sequer oportunidade de conversar, saber os reais motivos da sua dor.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dele, seu pai também se pronunciou e disse que foram surpreendidos com a notícia. “Muito estranho, todos saem da Nike e são acusados assim. Muito estranho, isso aconteceu com o Cristiano Ronaldo, com o cara lá do basquete que morreu, o Kobe [Bryant]. Se a Nike quer chantagem, armação, vamos para cima da Nike então”, completou.

“Sigo firme e forte acreditando que o tempo, sempre esse cruel tempo, trará as verdadeiras respostas. Fé em Deus!”, conclui o jogador.