Queimada, no DF, agora é modalidade esportiva

PUBLICIDADE

Brincadeira comum em ruas, quadras poliesportivas e escolas, o jogo de queimada deixou de ser apenas diversão, pelo menos no Distrito Federal. O GDF decretou uma lei que torna a prática uma modalidade esportiva.

A medida foi publicada no Diário Oficial na quarta-feira (2). A lei nº 6.736, que torna a queimada uma modalidade esportiva, é de autoria do deputado Martins Machado (Republicanos). O parlamentar afirma que a prática “abarca centenas de mulheres e homens que praticam a modalidade”.

“Reconhecer a queimada como uma modalidade esportiva na cidade é uma forma de oficializar e proporcionar apoio, já que têm vários adeptos”.

No DF, há várias equipes de queimada. Nas redes sociais, várias atletas comemoraram a sanção. O time feminino Zoe, sediado no Guará e pioneiro na modalidade, festejou: “Esse momento é nosso! Agora somos um esporte no Distrito Federal. Conquistamos, assim como outros estados conquistaram”. “A melhor notícia do dia. Respeite nossa história, porque somos oficialmente atletas”, vibrou uma jogadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O time masculino The Panthers, de Taguatinga, comentou que a decisão dá “uma sensação que a CLDF está de brincadeira com a população, mas não é bem assim”. “Há, nesta cidade, uma organização social para a criação de competições relacionadas à queimada, esporte que fez e faz parte da nossa formação educacional”, frisou. “A queimada e seus derivados nomes são esportes respeitados no mundo todo. Existem várias modalidades parecidas mundo afora, como, por exemplo, o dodgeball.”

A Secretaria de Esporte e Lazer também se manifestou. “Com esta nova lei, vamos poder apoiar ainda mais as competições locais e os atletas. Todas os eventos seguirão as diretrizes e as medidas que são empregadas em todos os campeonatos esportivos no DF.”