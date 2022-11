Queda precoce da Dinamarca vira motivo de piada nas redes

Após a confirmação da eliminação, vários torcedores ironizaram a participação dinamarquesa no Mundial, e o apelido ‘DinaMáquina’

Apontada antes do início da Copa do Mundo do Qatar como favorita a uma das vagas às oitavas de final no Grupo D, a Dinamarca fez uma campanha decepcionante e deixou o Mundial na última posição da chave, com apenas um ponto somado. Nesta quarta-feira (30), a eliminação foi confirmada com derrota para a Austrália por 1 a 0.

Após a confirmação da eliminação, vários torcedores ironizaram a participação dinamarquesa no Mundial, e o apelido ‘DinaMáquina’, consagrado na Copa do Mundo de 1986, chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter.

A alcunha surgiu após a primeira fase do Mundial disputado no México, quando os dinamarqueses lideraram com tranquilidade um grupo com Alemanha, Uruguai e Escócia. A campanha terminou nas oitavas de final, com derrota por 5 a 1 para a Espanha.

“Mais uma poderosa seleção europeia (que o Brasil fugiu na preparação) cai na fase de grupos. A Dinamáquina está eliminada e os australianos, que descobriram a bola em 2013, estão nas oitavas”, brincou um internauta. “Que decepção a seleção da ‘Dinamáquina’, hein? Eu jurava que iria longe nessa Copa”, avaliou outro.

Situação do Grupo DA França confirmou o favoritismo e se classificou em primeiro lugar no Grupo D, com seis pontos, mesma pontuação da surpreendente Austrália, que ficou atrás no saldo de gols. A Tunísia ficou em terceiro, com quatro pontos somados, três a mais que a Dinamarca, lanterna da chave.