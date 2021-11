PSG vence Saint-Étienne em jogo marcado por lesão de Neymar e estreia de Ramos

A cena do sofrimento do brasileiro contrastou também com a alegria pela estreia de Sergio Ramos, que foi contratado em julho e só agora reuniu as condições ideais de jogo

O PSG teve dificuldades mesmo com um homem a mais durante todo o segundo tempo, mas conseguiu a virada e venceu o Saint-Étienne por 3 a 1 neste domingo, no Geoffroy Guichard, com dois gols de Marquinhos e um de Di María. Apesar do alívio com o resultado, o sentimento se misturou a uma grande dose de preocupação, já que Neymar torceu o tornozelo nos minutos finais e deixou o gramado chorando.

A cena do sofrimento do brasileiro contrastou também com a alegria pela estreia de Sergio Ramos, que foi contratado em julho e só agora reuniu as condições ideais de jogo. Sem atuar desde maio, quando ainda era jogador do Real Madrid, o espanhol começou jogando depois de ficar no banco de reservas na partida anterior, contra o Manchester City, sem ser aproveitado. O grande destaque da defesa, contudo, foi Marquinhos, com duas bolas na rede.

A vitória suada contra o lanterna da liga nacional, no jogo válido pela 15ª rodada, mantém o time de Paris isolado na liderança, com 40 pontos, 14 a mais que o vice-líder Nice. O Saint-Étienne, que fez um jogo de superação depois de ter Kolodziejczak expulso no final do segundo tempo, tem apenas 12 pontos.

O PSG não fez um bom primeiro tempo. Neymar chegou a balançar a rede aos quatro minutos, mas o gol foi anulado por impedimento, conforme constatou a análise do VAR. Depois disso, o que se viu foi um Saint-Étienne mais organizado para aproveitar as fraquezas demonstradas pelo adversário. Assim, o zero saiu do placar aos 22 minutos, quando Bouanga pegou rebote após chute de Kolodziejczak e bateu firme para a rede parisiense.

Enquanto isso, o Paris Saint-German sofria com uma atuação apagada de seus craques, principalmente de Messi. Em um momento de pressão nos minutos finais antes do intervalo, Kolodziejczak acabou expulso após carrinho em Mbappé e abriu caminho para o empate, alcançado com um gol de cabeça de Marquinhos, aos 46.

Com um a mais em campo, o PSG conseguiu se arrumar e começou a dominar a partida, com Mbappé, Neymar e Messi mais ligados e participativos, mas a bem montada defesa adversária se protegia com eficiência. Em uma das tentativas de passar pelos adversários, o time de Paris teve uma sequência com um chute de Neymar em cima do goleiro Green e outro de Messi, que mandou para fora no rebote.

No fim das contas, a atuação esforçada do Saint-Etienne não suportou a qualidade dos jogadores adversários. Aos 33 minutos, Messi recebeu perto da área, ganhou a bola após dividida e deu um lindo passe para o compatriota Di María marcar a gol da virada.

Perto do final, aos 38 minutos, a alegria do torcedor do PSG virou preocupação quando Neymar foi ao chão após torcer o tornozelo, chorando de dor, e precisou sair de campo carregado pela maca. Algum tempo depois, aos 45, Marquinhos fechou o placar.

O PSG volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Nice no Parc des Princes, pela 16ª rodada do Francês, a partir das 17 horas. Já o Saint-Étienne visita o Brest no Franncis-Le Blé, às 15 horas.

Estadão Conteúdo