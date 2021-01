PSG confirma desfalque de Neymar na estreia de Pochettino

PUBLICIDADE

O Paris Saint-Germain confirmou que Neymar está fora de sua partida desta quarta-feira (6), contra o Saint-Étienne, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O duelo marcará a estreia do técnico Mauricio Pochettino no comando da equipe de Paris.

Neymar não treinou nesta terça (5) com os demais companheiros. O atacante brasileiro ainda se recupera de entorse no tornozelo esquerdo sofrida em 13 de dezembro, na derrota contra o Lyon. Desde então, o PSG atuou em mais três partidas sem Neymar, com duas vitórias e um empate.

Além dele, Mauro Icardi e outros seis atletas também ficarão de fora da partida por recomendação do departamento médico do clube francês.

Agora, o clube de Paris fica na expectativa sobre um possível retorno do camisa 10 contra o Brest no próximo sábado (9), também pelo Francês.

Neymar retornou à França no último fim de semana após passar as festas de fim de ano no Brasil.

Folha Press