PSG anuncia contratação de Moscardo após novela com Corinthians

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

O Paris Saint-Germain anunciou contratação de Gabriel Moscardo, na manhã desta quinta-feira (25), após novela com Corinthians.

O jogador de 18 anos assinou com o clube parisiense até 2028 e será emprestado ao Corinthians até ao final desta temporada europeia, ou seja, até junho.

“Estou muito feliz por ingressar no Paris Saint-Germain, é um dos dias mais felizes da minha vida. É um projeto com jovens jogadores talentosos”, disse Moscardo.

“Mal posso esperar para entrar no grupo e conhecer toda a equipe e funcionários. Espero ganhar muitos troféus com as cores Vermelho e Azul e deixar a torcida feliz”, disse.

O jogador viaja no sábado (27) para Doha, no Qatar, para realizar a cirurgia no pé esquerdo (colocação de enxerto ósseo). Ruma para o Brasil depois, numa recuperação que deve durar entre dois e três meses.

A NOVELA

A lesão de Gabriel Moscardo no pé esquerdo retardou o processo de venda dele ao Paris Saint-Germain.

O clube francês queria resolver questões burocráticas sobre a lesão, diagnosticada durante os exames médicos feitos na França, antes da assinatura do contrato.

O presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, chegou a adotar cautela ao não confirmou a contratação de Moscardo em uma entrevista ao jornal francês L’Équipe.

Na época, o acordo já havia sido anunciado. PSG e Corinthians alinharam o negócio por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) mais 2 milhões de euros (R$ 10,8 mi) por metas, e foi anunciado por Augusto Melo, presidente corintiano.

Melo também deu a entender que o acordo entre Corinthians e PSG por Moscardo seria desfeito.

“Mandei devolver, se corre o risco lá corre aqui. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar”, disse.