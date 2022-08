Projeto do DF viaja por todo o Brasil para incentivar a prática do esporte

A equipe Manada Airsoft passará por 20 estados, percorrendo mais de 14 mil quilômetros durante 40 dias

O Brasil é considerado um berço de atletas. A fim de fomentar o incentivo ao esporte, o grupo “Manada Airsoft” do DF, formado há sete anos, criou uma campanha com o intuito de viajar por 20 Estados para incentivar a prática do esporte. Com o percurso de mais de 14.000 km, a Campanha Manada na Estrada teve inicio no dia 18 de julho, em São Paulo, e termina em 28 de Agosto em Canela, no Rio Grande do Sul.

De acordo com um dos idealizadores do Manada, Lucas Oliveira, o objetivo é que diversos públicos possam se comunicar com o airsoft, pelo fato do esporte ter ligação com outros nichos. “Conseguimos unir a prática com viagens, vlogs, sobrevivencialismo, entrevistas e uma infinidade de oportunidades de conteúdos durante toda essa caminhada, além de podermos divulgar o airsoft pelo Brasil”, explica.

O público amante do airsoft e que reside nos Estados como Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Fortaleza, João Pessoa, Tocantins, Brasília, Minas Gerais, entre outros pode se programar para participar da Campanha que promete difundir a imagem positiva do esporte.

Ainda segundo os organizadores, a ação que simula situações de combate vai muito além de um jogo. “A união e confraternização está atrelada ao nosso esporte. A diversidade de culturas e costumes que encontramos no Brasil a fora é continental e sem dizer o privilégio que temos em poder conhecer como funciona cada local em que passamos”, destaca Lucas.

A tour que será realizada contará ainda com a presença de influenciadores que se tornaram referência na prática esportiva assim como Lucas Manada,Bagé, Tavares Airsoft, Victor Schaly, Luiz Rider, Rodrigo D9, Doc, Fuzileiro Sniper, John Xambrotta e Myst que irá representar a categoria feminina por ser a única mulher na Caminhada.

O que é o Airsoft?

O Airsoft é um esporte de ação que simula situações de combate. Para isso utiliza armas de pressão que disparam bolinhas de plástico (bbs) de 6 mm de diâmetro. As bbs são rígidas e sem tinta, por isso a honra dos jogadores é fundamental para o desenvolvimento do esporte, já que ele deverá acusar que foi atingido e sair do jogo. No Brasil o airsoft é regulamentado pelo Exército Brasileiro e a ponta laranja é exigida em todos os equipamentos.