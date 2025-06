Corinthians desfalcado arranca empate do Grêmio com golaço de Bidon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Grêmio e Corinthians podiam ter feito mais, mas ficaram no empate por 1 a 1, na Arena do Grêmio, na noite desta quinta-feira (12). Em confronto direto na tabela, as equipes tiveram um primeiro tempo dinâmico, mas caíram de rendimento na etapa final.

Braithwaite abriu o placar, e Breno Bidon deixou tudo igual com um golaço de fora da área. O resultado ficou definido ainda no primeiro tempo da partida.

O empate não foi mau negócio, uma vez que os times ficaram no “acordo de cavalheiros” no meio da tabela. Inclusive, ambos subiram algumas posições -Corinthians foi ao 10º lugar, enquanto o Grêmio subiu para 11º, com os mesmos 16 pontos.Agora, o Brasileirão só retorna a partir do dia 13 julho, após a disputa do Mundial de Clubes. Os próximos confrontos dois dois clubes já estão definidos: Corinthians x RB Bragantino e Cruzeiro x Grêmio.

Em primeiro tempo equilibrado, Grêmio e Corinthians correram muito em apresentaram bom nível técnico, com as duas equipes acertando a trave uma vez antes de balançarem as redes. O Tricolor Gaúcho saiu na frente aos 28 minutos, em uma bela jogada de Alysson que terminou com finalização precisa de Braithwaite. Sete minutos depois, Bidon fez tudo sozinho para empatar. O meio-campista aproveitou a sobra de um cruzamento de Matheuzinho e acertou um chute de manual de fora da área, arrancando o empate.

Já a segunda etapa teve uma grande queda de qualidade, com erros de passes para ambos os lados e pouca criatividade. Além disso, o cansaço também pesou para as equipes. No caso do Corinthians, muito desfalcado, as substituições incluíram até dois garotos da base, Dieguinho e Kayke, que ganharam espaço com Dorival (e até imprimiram alguma dinâmica no Timão, apesar de poucos minutos em campo). Do lado gremista, Pavón entrou no gramado para decepcionar mais uma vez.

GRÊMIO

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Ronald), Vilassanti e Cristaldo (Riquelme); Alysson (Francis Amuzu), Braithwait (André Henrique) e Cristian Olivera (Pavón). T.: Mano Menezes.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Ryan, Breno Bidon (Dieguinho) e Garro; Talles Magno (Kayke) e Héctor Hernández (Romero). T.: Dorival Júnior.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Público: 20.465 pessoas

Renda: R$ 1.261.576,00

Cartões amarelos: Villasanti, Dodi (GRE); André Ramalho, Cacá, Breno Bidon (COR)

Gols: Braithwaite, aos 28/1ºT; Breno Bidon, aos 35’/1ºT