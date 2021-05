Presidente do Barcelona atualiza situação de Messi: ‘Ele ama este clube’

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, conversou com a imprensa nesta sexta-feira, no estádio Camp Nou, e deu declarações sobre o futuro de Lionel Messi

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, conversou com a imprensa nesta sexta-feira, no estádio Camp Nou, e deu declarações sobre o futuro de Lionel Messi. De acordo com o dirigente, as conversas entre o clube da Catalunha e o craque argentino ainda não foram finalizadas, mas estão caminhando para um final feliz para as duas partes.

“Nós estamos avançando nas conversas para estender o contrato de Leo Messi, mas não está finalizado ou assinado ainda. Messi quer o Barcelona, ele ama este clube. Vamos seguir trabalhando com todos os setores do clube, desde a vice-presidência esportiva, com os executivos envolvidos neste tema e também a presidência. Estamos tentando planejar uma proposta, que, dentro das possibilidades do clube, o jogador possa aceitar”, afirmou Laporta.

O dirigente ainda destacou a qualidade e a relação de Messi com o clube. “A relação é muito boa porque Leo quer o Barça e ainda que se trate de um jogador cobiçado por seu talento, temos a percepção de que estamos preparando tudo necessário para que ele continue no Barça. Fizemos uma oferta dentro das possibilidades do clube. Acredito que Messi pode conseguir e merece mais. Por sua vontade de fazer o Barça grande, penso que ele continue. Não se trata de dinheiro”, revelou.

“O que Messi me pediu? Carinho, afeto, estima, estar bem. Sentir-se bem, voltar a sorrir. E para isso ele quer ganhar. Está colocando muito de sua parte porque sabe o importante esforço que estamos fazendo”, completou Laporta.

O craque argentino tem contrato com o Barcelona até o próximo dia 30 de junho. Dessa forma, já poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer equipe. Mas conforme informado por Laporta, o fato das conversas estarem em andamento deixa claro que Messi segue com seu futuro indefinido, seja no clube espanhol, seja em outro time.

Vale citar que Messi está neste momento com a seleção da Argentina, em Buenos Aires, visando a preparação para disputar a Copa América no próximo mês.

Estadão Conteúdo