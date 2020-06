Prefeitura do Rio aponta jogos com 1/3 do público nos estádios a partir de julho

PUBLICIDADE 

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira, medidas de flexibilização do isolamento social que preveem a permissão de jogos de futebol com 1/3 do público a partir de julho. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Crivella, mas essas normas poderão ser reavaliadas dependendo do número de casos da covid-19.

A fase 1 começa nesta terça-feira e estão previstas “atividades em centros de treinamento”. Na segunda fase, prevista para ser adotada daqui a duas semanas, serão liberados jogos com portões fechados.

Na fase 3, será permitido 1/3 de público nos estádios. Maracanã com 22 mil pessoas, em São Januário, 7 mil torcedores, e no Nilton Santos, 14 mil.

O Campeonato Carioca está paralisado desde 16 de março, após a vitória do Madureira sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, no Estádio Conselheiro Galvão.

Estadão Conteúdo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE