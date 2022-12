Praia Clube abre Mundial de Clubes de vôlei feminino nesta quarta

Atual líder da Superliga Brasileira de Vôlei Feminino, o Praia Clube tem no elenco destaques da seleção brasileira, como Carol e Tainara

O Dentil/Praia Clube, de Uberlândia (MG), faz o jogo de abertura do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino que começa nesta quarta-feira (14), em Antália (Turquia), e termina no domingo (18). A equipe brasileira encara o Eczacibasi, dono da casa, às 10h30 (horário de Brasília), no primeiro embate pelo Grupo A, que tem ainda o Conegliano (Itália). A competição reúne os melhores clubes do mundo divididos em duas chaves com três times cada. O segundo clube brasileiro no torneio é o Gerdau Minas, que estreia às 13h30 de quinta (15).

Atual líder da Superliga Brasileira de Vôlei Feminino, o Praia Clube tem no elenco destaques da seleção brasileira, como Carol (uma das melhores bloqueadoras da atualidade) e Tainara (vice-campeã mundial este ano). Esta é a quarta participação do clube de Uberlândia no torneio.

Na quinta (15) quem estreia é o Gerdau Minas contra o tetracampeão mundial VakiBank (equipe da capital Istambul), pelo Grupo B, que conta também com o Kuanysh (Cazaquistão), atual campeão asiático. A equipe mineira reúne boa parte das vice-campeãs mundiais deste ano pela seleção: Caroline Gattaz, Priscila Daroit, Kisy Nascimento, Julia Kudiess e Nyeme Nunes, além da bicampeã olímpica Thaisa Menezes.

O Minas garantiu presença no Mundial ao vencer a edição deste ano do Campeonato Sul-Americano de Clubes. O clube mineiro já faturou a prata duas vezes (1992 e 2018) e completa a quinta participação nesta edição do Mundial.

As disputas da fase de grupos ocorrem até sexta (16). As duas equipes mais bem colocadas avançam às semifinais no sábado (17). Já na manhã de domingo (18) ocorrerão a disputa do terceiro lugar e a grande final valendo o título deste ano.

Programação

QUARTA (14)

10h30 – Grupo A – Eczacibasi Dynavit (Turquia) x Dentil/Praia Clube

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13h30 – Grupo B – VakifBank (Turquia) x Kuanysh Club (Cazaquistão)

QUINTA (15)

10h30 – Grupo A – Imoco Volley Conegliano (Itália) x Dentil/Praia Clube

13h30 – Grupo B – VakifBank (Turquia) x Gerdau Minas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEXTA (16)

10h00 – Grupo A – Eczacibasi Dynavit (Turquia) x Imoco Volley Conegliano (Itália)

13h30 – Grupo B – Gerdau Minas x Kuanysh Club (Cazaquistão)

SÁBADO (17)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10h30 – Semifinal 1

14h – Semifinal 2

DOMINGO (18)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

07h – Disputa do terceiro lugar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10h – Final

Com informações da Agência Brasil