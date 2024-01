Por que reforço agrada, mas ainda não estreou pelo Corinthians?

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O lateral-esquerdo Diego Palacios chegou com status de titular ao Corinthians, mas ainda tenta adquirir sua melhor forma física.

Palacios não estreou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Ele só ficou no banco de reservas.

O motivo é físico. O lateral equatoriano se apresentou com um déficit em relação aos companheiros, mas já está perto de ficar 100%.

Existe a expectativa pela estreia neste sábado (27), contra o São Bernardo, no Primeiro de Maio. O técnico Mano Menezes pode poupar alguns atletas pensando no clássico de terça-feira, contra o São Paulo.

Mano vê Palacios como titular se ele estiver bem fisicamente. Hugo, ex-Goiás, só ficou com a vaga contra Guarani e Ituano por estar em melhores condições.

A comissão técnica crê que Diego Palacios é mais construtor em relação a Hugo e pode ajudar o time a ter mais opções ofensivas.

O Corinthians reforçou a defesa com Palacios, Hugo, Félix Torres e Gustavo Henrique, o meio-campo com Raniele e Rodrigo Garro e agora prioriza o ataque. O objetivo é trazer cinco ou seis novidades.