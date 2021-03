Por experiência na defesa, São Paulo faz proposta por Miranda com aval de Crespo

O que dificulta a negociação e até fez com que a equipe tricolor recuasse na investida é o alto valor de seu salário

O São Paulo quer reforçar a sua zaga com a contratação do zagueiro Miranda. Livre no mercado após rescisão com o Jiangsu Sining, da China, o defensor entrou no radar do clube do Morumbi por dois fatores: experiência e identificação. O que dificulta a negociação e até fez com que a equipe tricolor recuasse na investida é o alto valor de seu salário. Ciente de que não pode dar um passo maior que a perna, o presidente Julio Cazares propôs ao atleta uma rota alternativa: vencimentos por produtividade.

Além de um salário fixo, o São Paulo ofereceu ao zagueiro de 36 anos e com passagens pela Europa um bônus por jogos realizados. A ideia é reduzir o valor mensal pedido inicialmente pelo jogador, com aditivos de produtividade. Quanto mais Miranda ir a campo e vencer seus jogos, mais ele receberá no fim do mês. Isso aliviaria a folha salarial tricolor, já estufada pelas despesas com Daniel Alves e Hernanes.

Miranda também está no centro da mira do Coritiba, que, assim como o São Paulo, utiliza da identificação para recrutá-lo. O defensor iniciou a carreira no clube paranaense e se destacou nas temporadas de 2004 e 2005. Mas o time alviverde conta com o revés de estar na Série B do Campeonato Brasileiro e disputar a negociação com um clube onde o sentimento do defensor também não é pequeno.

Isso porque logo após a sua saída do Coritiba, Miranda passou pelo futebol francês e retornou ao Brasil para jogar no São Paulo, onde foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008. Há ainda a presença de Muricy Ramalho na diretoria de futebol. Ambos trabalharam juntos no Morumbi.

Além da passagem vitoriosa, a presença de Julio Cazares também faz com que a balança da negociação seja mais pesada do lado são-paulino. Quando Miranda vestia o uniforme tricolor, Cazares era diretor de marketing e Muricy, o treinador. O jogador possui boa relação com ambos. Oferta feita, o São Paulo aguarda uma decisão do defensor, que prometeu responder até o fim desta semana. Aos 36 anos, Miranda teria até como se aposentar no São Paulo em mais algumas temporadas.

Atualmente, o time comandado pelo técnico argentino Hernán Crespo conta com cinco zagueiro. Todos com menos de 30 anos. Bruno Alves e Arboleda são os mais velhos, com 29. Já Rodrigo, Diego Costa e Walce ainda não chegaram aos 23. Vale lembrar que Walce, no momento, não está sequer à disposição em decorrência de uma lesão. Miranda chegaria para ser uma liderança experiente no sistema defensivo do São Paulo.

Crespo já deu o aval para a chegada do zagueiro. O treinador argentino testa o setor com três jogadores, e tem gostado. Essa formação era a mesma que usava no Defensa y Justicia. Neste sábado, o São Paulo recebe o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Estadão Conteúdo