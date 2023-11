Ponte Preta tem dupla vetada pelos médicos e aguarda por Edson contra o Juventude

Nesta semana, dois jogadores foram vetados pelo departamento médico e se tornaram baixas para o jogo de sábado, contra o Juventude

Na luta contra o rebaixamento, o técnico João Brigatti não esconde sua preocupação com os desfalques nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, dois jogadores foram vetados pelo departamento médico e se tornaram baixas para o jogo de sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela 37ª e penúltima rodada.

O lateral-direito Mailton e o meia Gabriel Santiago não terão condições de jogo. O lateral sentiu um incômodo muscular contra o Avaí e sequer viajou para Tombos (MG). Havia a expectativa de que pudesse voltar ao time na próxima rodada. Já o meia perdeu os dois jogos por causa de uma lesão no tornozelo. O time não tem nenhum desfalque por suspensão.

A expectativa é com a volta do zagueiro Edson. Também com uma lesão no tornozelo, ele foi liberado pelo departamento médico para iniciar a transição física e tem grandes chances de ficar à disposição da comissão técnica. A tendência é que inicie a partida no banco de reservas, com Castro seguindo como titular ao lado de Fábio Sanches.

Em 15º lugar, com 38 pontos, a Ponte Preta pode escapar do rebaixamento nesta rodada. Para isso, além de vencer o Juventude fora de casa, terá que torcer por pelo menos um empate nos jogos envolvendo Chapecoense e Sampaio Corrêa, contra Ituano e Avaí, respectivamente. Na última rodada, o time paulista recebe o CRB, em Campinas.