Polícia prende suspeito de invadir e roubar casa de Reece James

O lateral-direito do Chelsea teve seu cofre com medalhas da Liga dos Campeões, Eurocopa e Supercopa roubado na ocasião

Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (21) suspeito de invadir e roubar a casa de Reece James, lateral-direito do Chelsea, no ano passado. O cofre do jogador com medalhas da Liga dos Campeões, Eurocopa e Supercopa foi roubado na ocasião.

O suspeito está sob investigação ainda, mas foi liberado provisoriamente pela polícia de Londres. Um outro indivíduo, de 33 anos, foi detido, mas também liberado na sequência.

O assalto foi em 15 de setembro de 2021 e Reece James não estava em sua residência. Posteriormente, o jogador do Chelsea divulgou vídeos das câmeras de segurança da sua casa em que é possível ver quatro indivíduos andando na propriedade do jogador e arrastando o cofre dele até um carro.

À época, Reece James ressaltou que estava muito triste e que gostaria que invasores fossem identificados e punidos da maneira correta, mas fez questão de deixar claro que os bens pessoais não são tudo:

“Estas medalhas foram conquistadas representando o Chelsea e a Inglaterra – honras que nunca podem ser tiradas de mim, tendo ou não medalhas físicas para provar isso”.