Polícia Federal vai investigar jogadores argentinos por falsidade ideológica

Os atletas Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Martínez e Emiliano Buendía teriam repassado informações falsas às autoridades

A Polícia Federal vai investigar os quatro jogadores argentinos que deveriam ter ficado em quarentena e não ido a campo para o Brasil x Argentina deste domingo (5). O jogo foi paralisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após os atletas insistirem e comparecerem à partida.

Os atletas Giovani Lo Celso e Cristian Romero, do Tottenham-ING, e Emiliano Martínez e Emiliano Buendía, do Aston Villa-ING, serão os investigados. Por jogarem no Reino Unido, eles deveriam ter sido mantidos em quarentena por determinação do país.

A PF confirmou à GloboNews a investigação. Segundo a corporação, o quarteto mentiu ao não informar que havia passado pelo Reino Unido. Todos entraram em campo no último fim de semana pela Premier League e com exceção de Buendía, também iriam jogar contra o Brasil na tarde de ontem.

A Anvisa emitiu uma ordem para que eles fossem deportados, mas a Federação Argentina colocou os atletas em campo. A agência afirma ainda que tentou ir ao vestiário antes do início da partida para retirar os jogadores de combate, mas a delegação teria trancado as portas do vestiário. Assim sendo, restou aos agentes invadirem o campo aos 4’50” e paralisarem o jogo.

Os quatro atletas foram ouvidos pelos agentes da PF, mas todos já deixaram o Brasil e desembarcaram na Argentina. Em nota, a Fifa informou que irá analisar detalhadamente a suspensão da partida que seria válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A seleção da Argentina voltará aos gramados nesta quinta-feira (9) para enfrentar a Bolívia. No mesmo dia, o Brasil pegará o Peru.