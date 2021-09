Pelé é internado após realizar exames de rotina

Os exames de rotina que culminaram na internação do ex-craque forma realizados no dia 31 de agosto, a checagem médica é rotina do jogador

O Rei do Futebol, Pelé, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por problemas de saúde. Pelé foi ao hospital realizar exames de rotina, quando um problema na saúde do jogador foi identificado e ele precisou ser internado. A informação é de que ele já estaria no hospital há pelo menos seis dias.

Os exames de rotina que culminaram na internação do ex-craque foram realizados no dia 31 de agosto, a checagem médica é rotina do jogador, que realiza a bateria de exames pelo menos 1 vez ao ano. Na ocasião, notícias de que ele teria desmaiado circularam, mas foram negadas por Pelé.

Ele afirmou em seu Twitter que as informações do desmaio eram falsas. “Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, brincou.

