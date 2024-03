Polícia espanhola prende seis membros de gangue especializada em roubar casa de jogadores

A polícia espanhola anunciou, nesta quarta-feira, a prisão de seis integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar casas de jogadores de futebol em Madrid e nos arredores da capital da Espanha.

O grupo selecionou suas vítimas após análise de fotografias e vídeos das casas partilhadas nas redes sociais pelos atletas, amigos e familiares, segundo informou a Polícia Nacional em nota oficial.

De acordo com as investigações, a quadrilha foi responsável por oito assaltos nos últimos dois anos em áreas residenciais ricas de Madri. Em um dos roubos, em maio do ano passado, o grupo levou 500 mil euros (pouco mais de R$ 2,7 milhões) em relógios. Após a investida, os assaltantes tentaram vender os itens roubados no mercado negro.

Os agentes encarregados da missão apreenderam dez relógios, diversas peças de joalheria, 3.300 euros em dinheiro (algo em torno de R$ 17,9 mil) e duas pistolas de ar comprimido no momento em que ocorreram as detenções. O nome dos atletas que foram prejudicados não foram revelados.

Vários jogadores já foram vítimas de assaltos à residências enquanto estavam jogando futebol. Recentemente, o atacante Rodrygo teve a sua casa invadida enquanto disputada a final da Copa do Rei pelo Real Madrid em duelo diante do Osasuna.

Karim Benzema também foi vítima dos assaltantes quando passou pelo Real Madrid. Enquanto sua casa estava sendo revirada, o artilheiro estava em campo pela equipe merengue em um confronto diante do Elche, pelo Campeonato Espanhol.

Jordi Alba teve uma surpresa quando retornou ao seu lar após enfrentar a Inter de Milão, na Itália, pelo Barcelona. O grupo de assaltantes entrou pelo jardim e arrombou o cofre na casa do jogador.