Polícia abre investigação de ameaça a Cássio e familiares

Yago Rudá

São Paulo, SP

A Polícia Civil abriu investigação para apurar a identidade do autor das ameaças realizadas nesta quinta-feira (7) ao goleiro Cássio, sua esposa Janara Sackl e também ao zagueiro Gil. O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

As ameaças foram feitas ao perfil do personal trainer da esposa de Cássio por um perfil anônimo. Os áudios foram enviados por um homem, que também compartilhou uma foto da camisa do Corinthians com um revólver e algumas balas.

Nesta quinta-feira pela tarde, Cássio e a esposa apresentaram as provas em uma delegacia e registraram a ocorrência. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a investigação, mas não deu detalhes sobre o caso.

“A Polícia Civil investiga uma ameaça encaminhada a um jogador de futebol, ocorrida na última quinta-feira (7), através de uma rede social. A esposa da vítima compareceu à delegacia e registrou os fatos, representando criminalmente contra o autor. O caso é investigado pela DRADE”, informou.

De acordo com pessoas ligadas ao jogador e ouvidas pela reportagem, Cássio e sua família estão chateados com a situação e há sensação de insegurança na cidade de São Paulo. O jogador, no entanto, segue trabalhando normalmente no CT Joaquim Grava e deve estar em campo domingo (10), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

O Corinthians tem dado assistência ao atleta e aos seus familiares, assim como também tem feito ao zagueiro Gil. O clube divulgou nota oficial ontem repudiando as ameaças e se colocando à disposição das autoridades caso seja necessário.

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, esteve ontem pela manhã no CT Joaquim Grava e cobrou os jogadores por melhores resultados e mais entrega em campo, inclusive o goleiro Cássio. A entidade, no entanto, negou que tenha relação com as ameaças feitas ao atleta e aos seus familiares.