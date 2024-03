Piloto da McLaren faz ultrapassagem nos metros finais e conquista etapa de São Paulo da Fórmula E

MARIA CLARA CASTRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A McLaren venceu pela primeira vez na Fórmula E neste sábado (16), após o piloto inglês Sam Bird cruzar na frente dos demais a bandeira quadriculada no circuito de rua construído em torno do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

O vencedor da prova ultrapassou Mitch Evans, neozelandês que defende a Jaguar, na penúltima curva do circuito. O piloto da McLaren teve uma melhor saída de curva e garantiu o triunfo a poucos metros da bandeirada, enquanto Evans ficou com o segundo lugar.

“Que corrida foi essa? Foi ótimo”, exclamou um eufórico Bird após a prova. “Isso significa muito para todos na McLaren. Acho que agora todos podem ver o progresso que está acontecendo”, afirmou o piloto britânico de 37 anos.

“Eu tinha como meta no início do ano conseguir alguns pódios. Não esperava vencer. Foi uma ótima disputa entre mim e Mitch [Evans], meu antigo companheiro de equipe”, disse Bird, que correu pela Jaguar entre 2020 e 2023.

Além da conquista pela escuderia inglesa, o triunfo da tarde deste sábado é o primeiro de Bird desde a corrida de Nova York em 2021, o que pôs fim a um jejum de 37 corridas sem vitórias.

O piloto da Nissan, Oliver Rowland, também contribuiu para a emoção na última volta. O inglês garantiu o terceiro lugar e seu segundo pódio na temporada ao ultrapassar nos últimos metros Pascal Wehrlein, que largou na pole position e terminou em quarto, e Jake Dennis, que finalizou em quinto lugar.

Quem provavelmente não guardará boas lembranças do Eprix de São Paulo é Nick Cassidy. O piloto da Jaguar, companheiro de equipe de Evans, é o líder do campeonato com 57 pontos, mas abandonou a corrida depois de bater no muro, o que causou a quebra da suspensão de seu carro.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi terminou apenas na 13º posição, enquanto Sérgio Sette Câmara ficou em 16º.

A Fórmula E realiza a próxima etapa do campeonato em 30 de março em Tóquio, no Japão.