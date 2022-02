Pelé tem infecção urinária, mas deve ganhar alta nos próximos dias

Suas condições clínicas são estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias”, diz o boletim do Einstein

Internado desde o último dia 13 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé deverá ganhar alta nos próximos dias, informou boletim médico divulgado nesta segunda-feira (21).

No comunicado realizado pelo Einstein e assinado pelos doutores Fabio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto, o ex-jogador de 81 anos teve uma infecção urinária detectada durante os exames para o tratamento do tumor no cólon, o que estendeu sua permanência na unidade hospitalar.

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 13 para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Durante sua estadia, foram realizados exames de rotina, que indicaram a presença de uma infecção urinária, fato que estendeu a permanência do paciente no hospital.

Suas condições clínicas são estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias”, diz o boletim do Einstein.

Pelé tratou de tranquilizar seus fãs ao anunciar ele mesmo o retorno ao hospital, no último dia 13, para dar sequência ao tratamento.

De acordo com o que informou sua filha Kely Nascimento no final do mês passado, as visitas são periódicas e planejadas.

“Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo, apesar de meu amigo Tom Brady não estar jogando. Obrigado por todas as mensagens de carinho”, publicou o ex-jogador, no Instagram, mensagem que acompanhava uma foto com um sorriso aberto.