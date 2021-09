Pelé recebe alta e deixa hospital em São Paulo

Ele deu entrada no local em 31 de agosto para realização de exames. Quatro dias depois, passou por cirurgia para retirar um tumor no cólon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Pelé recebeu alta nesta quinta-feira (30) depois de quase um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ele deu entrada no local em 31 de agosto para realização de exames. Quatro dias depois, passou por cirurgia para retirar um tumor no cólon. Durante a internação, foi levado algumas vezes para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a última delas no último dia 16. Segundo o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória. Pelé vai completar 81 anos no próximo dia 23.



“O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro”, diz nota do Einstein. Pelé vai para seu apartamento, próximo à Avenida Paulista, mas não está descartado que nas próximas semanas viaje para sua mansão no Guarujá, no litoral do Estado.



As pessoas mais próximas ao ex-jogador consideram a continuidade do processo de fisioterapia um desafio pelo seu histórico de rebeldia em seguir rigorosamente as instruções de médicos e fisioterapeutas. Especialmente em dias em que está de mau humor.



No período de internação, as notícias sobre o seu estado de saúde eram dados pela filha Kely Nascimento, que viajou dos Estados Unidos para lhe fazer companhia. Em postagens no Instagram, ela mostrava como estava a recuperação do pai.



A atitude mostrou como prevaleceu a vontade da família de ser transparente sobre o estado de saúde do tricampeão mundial pela seleção brasileira. Isso aconteceu apesar da contrariedade de outras pessoas que trabalham com ele. Estas desejavam manter uma privacidade maior. Pelé ainda sofre com sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos, uma para colocação de prótese no quadril e outras duas para corrigi-la. Também tem problemas no joelho direito. Problemas que dificultam a sua locomoção.