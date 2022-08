Pedro Scooby se torna padrinho do Time Brasil de olho nos Jogos de Paris-2024

O surfista e ex-BBB faz grande sucesso nas redes sociais e terá como principal missão reunir os fãs no apoio aos atletas brasileiros

Pedro Scooby será o padrinho do Time Brasil na jornada para a Olimpíada de Paris, em 2024. O surfista e ex-BBB faz grande sucesso nas redes sociais e terá como principal missão reunir os fãs no apoio aos atletas brasileiros na luta por vagas importantes nos Jogos da capital francesa.

A iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) convoca importantes personalidades, cuja importante função será exercida como verdadeiros embaixadores do País em competições internacionais e principalmente nas redes sociais. O objetivo é promover o apoio ao esporte olímpicos e as atletas.

“Me senti muito honrado com o convite. Ajudar a levar essa mensagem, de quão importante são os Jogos Olímpicos e do quanto esses atletas são especiais por serem olímpicos. É uma honra ajudar e fazer parte disso de alguma forma”, afirmou Scooby, antes de contar sua experiência no Centro de Treinamento do COB, no Rio. “Visitar o Centro de Treinamento do COB me mostrou que esses atletas estão muito bem servidos, fui muito bem recebido por toda a equipe e adorei saber que as portas estão abertas pra mim”, completou o atleta.

“Estamos muito felizes em anunciar o Pedro Scooby como primeiro padrinho do Comitê Olímpico do Brasil neste ciclo até Paris 2024 Temos uma jornada de muitas ativações, competições e oportunidades pela frente e, ninguém melhor do que o Scooby, que além de ser um atleta consagrado globalmente, é uma pessoa que carrega na essência os valores olímpicos. Ele representa duas das principais missões do COB – alta performance e propagar o olimpismo no país. O Time Brasil está muito bem representado pelo nosso padrinho, junto à imensa torcida brasileira”, analisa Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.

Pedro Scooby é especialista em surfar ondas gigantes. Em outubro, o brasileiro retoma sua carreira na modalidade, quando recomeça a temporada das ondas gigantes, especialmente em Portugal. Scooby é o atual vice-campeão do Tow Surfing Challenge

Após o anúncio da chegada de Pedro Scooby ao grupo de embaixadores do Time Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro se prepara para reforçar sua equipe de padrinhos e madrinhas do esporte nacional.

Estadão Conteúdo