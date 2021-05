Pedro marca, e Flamengo vence Palmeiras na estreia no Brasileiro

O gol foi marcado por Pedro, aos 30 minutos na segunda etapa, após grande jogada de Bruno Henrique pelo lado esquerdo do ataque carioca

Eder Traskini

Santos, SP

Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde deste domingo (30), no Maracanã (Rio de Janeiro), na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro 2021. O gol foi marcado por Pedro, aos 30 minutos na segunda etapa, após grande jogada de Bruno Henrique pelo lado esquerdo do ataque carioca.

Antes do gol do centroavante que substituiu Gabigol, a partida parecia se encaminhar para um 0 a 0 diante das atuações dos dois goleiros. Diego Alves parou o Palmeiras na primeira etapa, utilizando até os pés para evitar gol de Luiz Adriano. Do outro lado, Weverton ia parando o Flamengo, praticando enorme defesa em cabeçada de Rodrigo Caio já dentro da pequena área.

O time carioca volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30, quando visita o Coritiba, em duelo válido pela Copa do Brasil. O Verdão joga no mesmo dia e horário, contra o CRB, em Alagoas, também pela Copa do Brasil.

CRONOLOGIA DO JOGO

O Palmeiras dominou o primeiro tempo, mas parou duas vezes em Diego Alves: em chutes de Luiz Adriano e Rony. Na segunda etapa, o Flamengo voltou melhor, mas também ia parando no goleiro Weverton, que fez boas defesas, principalmente na cabeçada de Rodrigo Caio.

No entanto, aos 30 minutos da segunda etapa, Weverton nada pode fazer. Bruno Henrique disparou pela esquerda do meio-campo, passou por Gabriel Menino, por Luan e ganhou a linha de fundo para cruzar na medida para Pedro, sozinho no segundo pau, conferir para o gol e fazer 1 a 0 para o Flamengo.

FLAMENGO:

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão, Filipe Luís; Diego (Hugo Moura), Gerson, De Arrascaeta (Michael), Everton Ribeiro (Vitinho); Bruno Henrique e Pedro (Muniz). T.: Rogério Ceni.

PALMEIRAS:

Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Empereur; Gabriel Menino, Felipe Melo (Danilo), Patrick de Paula (Zé Rafael), Raphael Veiga (Scarpa) e Viña (Victor Luís); Rony e Luiz Adriano (Wesley). T.: Abel Ferreira