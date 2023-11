Pedro Clerot disputa fase final da Ferrari Driver Academy

O atual campeão da Fórmula 4 Brasil, Pedro Clerot, um dos talentos em ascensão do automobilismo, conquistou seu lugar na fase final da seleção que determinará o próximo piloto a integrar o time da Ferrari Driver Academy, programa conhecida por sua missão de desenvolver novos talentos para a Fórmula 1 e outras categorias de ponta do automobilismo mundial, promovido pela escuderia italiana.

O piloto brasiliense de 16 anos tem brilhado nos monopostos desde a última temporada. Neste ano, o piloto competiu na Fórmula 4 Espanhola, onde garantiu duas vitórias e uma pole position impressionante. O encerramento da temporada 2023 da F4 Espanhola acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro, em Barcelona.

Apaixonado por carros desde que nasceu, o piloto começou a treinar aos 9 anos de idade, e coleciona inúmeras vitórias e títulos. Tendo como grande inspiração o ícone Ayrton Senna, Pedro conta que sempre foi um apaixonado pelo esporte e que apesar da pouca idade, já tem muito claro o que quer da vida. “Aos 2 anos eu já sabia tudo sobre os modelos e motores de carro, sempre gostei muito de assistir corridas na TV. Os carros sempre foram a minha brincadeira preferida, e hoje tenho certeza de que é isso que quero fazer, correr faz parte da minha vida e não consigo me imaginar sem fazer isso”, diz o piloto, se declarando um apaixonado pelas pistas.

O piloto é o único brasileiro na fase final da seletiva da Ferrari Driver Academy. Além de Pedro Clerot, outros talentosos pilotos como Emanuelle Olivieri, Enzo Yeh, Pedro Juan Moreno e René Lammers, também participam da seleção, prometendo uma competição acirrada.

Os competidores passaram por testes de avaliação projetados para destacarem sua capacidade física e mental, além de suas habilidades de relacionamento com patrocinadores e mídia. Na última sexta-feira (27), os pilotos realizaram a familiarização com o circuito de Fiorano, em uma corrida simulada utilizando carros de Fórmula 4 equipados com pneus Pirelli usados no campeonato italiano. Após as avaliações, os dados estão sendo analisados para selecionar o próximo piloto da Ferrari Driver Academy, considerando não apenas velocidade, mas também habilidades de gestão e desenvolvimento de desempenho.

Para o vencedor, o futuro reserva a possibilidade de ingressar na Academia, com a aspiração final de assumir o volante de um carro de corrida da Fórmula 1 da Ferrari.

Sobre o piloto

Nascido em Brasília, Pedro Clerot descobriu o amor e o dom para pilotar, em 2016, quando tinha apenas 9 anos. No mesmo ano, se destacou nos campeonatos oficiais de Kart, e conquistou um bi-campeonato na categoria Júnior Menor. Após muita evolução e longos períodos de treinamento, Clerot disputou e foi vice-campeão do paulista de Kart em 2019. Em 2021, o garoto se consagrou campeão da Fórmula Delta, em 2022 foi campeão da Fórmula 4 brasileira e agora almeja novos desafios na F4 espanhola.