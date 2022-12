Paulo Bento deixa o comando da Coreia do Sul após eliminação na Copa

“Estou satisfeito e orgulhoso por ter sido o técnico deles por mais de quatro anos. Agora vou descansar e ver o que acontece a seguir.”

Após a derrota por 4 a 1 para o Brasil, que acabou eliminando a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Qatar, o técnico português Paulo Bento, 53, anunciou a sua saída do comando da seleção asiática.

Ele disse que a decisão já estava tomada antes do início do Mundial.

“Acabei de anunciar aos jogadores e ao presidente, foi uma decisão tomada em setembro e agradeci a eles por tudo o que fizeram”, disse Paulo na entrevista coletiva pós-jogo.

“Estou satisfeito e orgulhoso por ter sido o técnico deles por mais de quatro anos. Agora vou descansar e ver o que acontece a seguir.”

Sobre o jogo, Paulo Bento reconheceu a superioridade do Brasil. “Parabenizo meus jogadores, que deram o melhor de si, mas a derrota foi justa. O Brasil foi superior a nós”, disse o português.

“É uma vitória normal de uma grande equipe, candidata ao título.”

Bento assumiu o comando da Coreia do Sul em 2018 e conseguiu colocá-la nas oitavas de final de uma Copa do Mundo pela terceira vez na história da seleção.