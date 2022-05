Paulo André estreia como comentarista de atletismo no SporTV

Estou muito animado e ansioso para começar e fazer logo parte de tudo isso”, disse Paulo André.

Ainda sem previsão de volta aos treinos, o ex-BBB Paulo André Camilo, o PA, vai estrear como comentarista de TV. Medalhista de prata nos 100m dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o velocista é convidado da transmissão deste sábado (21) da segunda etapa da ‘Diamond League’, no SporTv

“Comentar é uma experiência nova e diferente para mim, mas é algo que vale viver e experimentar. Teoricamente, estaria nas pistas competindo e desta vez estarei do outro lado, comentando em uma transmissão. Estou muito animado e ansioso para começar e fazer logo parte de tudo isso”, disse Paulo André.

Disputada desde 2010, a Diamond League, principal circuito de competições do atletismo. Os atletas acumulam pontos em cada etapa, de acordo com a colocação ao final da corrida. Ao final de treze etapas, os seis melhores nas provas de campo, os oito primeiros nas provas de pista entre 100 e 800 m e os dez melhores no ranking nas provas a partir de 1.500 m se classificam para a etapa final, que acontece em Zurique, no dia 8 de setembro.

A transmissão da segunda etapa da competição começa às 10h deste sábado, no SporTV 2, com a narração de Sérgio Arenillas e comentários de Arnaldo Oliveira e do convidado Paulo André.