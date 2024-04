Paulinho Kobayashi acerta permanência no Capital

Um dia após anunciar a renovação do executivo de Futebol Gustavo Cartaxo, um dos responsáveis pela montagem do elenco finalista do Candangão 2024, o Capital confirmou, na manhã desta quarta-feira (10), a permanência do técnico Paulinho Kobayashi.

Com nove vitórias, três empates e apenas uma derrota, o que deu ao Capital a melhor campanha da competição com 77% de aproveitamento; além da melhor defesa (apenas sete gols sofridos) e do ataque mais efetivo (31 gols marcados), o treinador fez história na equipe tricolor que, neste ano, modernizou a gestão e tornou-se Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

“Nos próximos dias retorno para Santos (SP) para ficar com minha família após um campeonato enérgico e volto para o Distrito Federal em novembro, com foco na temporada 2025”, destacou Kobayashi.

Durante esse período, o treinador e o executivo Gustavo Cartaxo seguem em contato para já estruturarem o plantel que vai vestir a armadura do Tricolor do DF nas próximas competições. É importante destacar que, além do Candangão 2025, o próximo ano tende a ser intenso para o Capital, classificado também para a Copa do Brasil e para a Série D do Brasileirão.

“Nossa temporada foi extremamente proveitosa. Dessa forma, há sim essa necessidade de nos planejarmos com o máximo de antecedência possível para que os resultados venham, assim como ocorreu nesses últimos meses”, complementa o comandante.

Sobre renovações de elenco, o time diz que o foco agora é na base. “Nossos atletas de todas as categorias conseguiram resultados muito expressivos no ano passado e, alguns deles, fora de suma importância no elenco principal. Então, nosso objetivo é seguir com a evolução deles nos campeonatos locais”, disse o presidente da SAF do Capital, Godofredo Gonçalves.