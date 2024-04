Com golaços de cobertura, Athletico-PR atropela Rayo Zuliano e segue 100% na Sul-Americana

Curitiba, 09 (AE) – Em busca do tricampeonato, o Athletico-PR não tomou conhecimento do frágil Rayo Zuliano-VEN nesta terça-feira. Na Ligga Arena, o time paranaense manteve os 100% na Copa Sul-Americana, ao golear os venezuelanos por 6 a 0 e segue na liderança do Grupo E. Os destaques ficaram para os gols de cobertura de Esquível e Pablo. Fernandinho, Canobbio, duas vezes, e Mastriani também balançaram as redes na capital paranaense.

Atual campeão paranaense, o técnico Cuca também segue com 100% de aproveitamento no comando do time. Na chave, lidera com seis pontos, seguido do Danubio-URU, com quatro. O Sportivo Ameliano-PAR é o terceiro com um. O Rayo é o lanterna, ainda sem pontuar.

A bola rolou e já dava sinais que seria uma noite tranquila. Com 30 minutos de jogo, já estava 3 a 0 para os donos da casa. Fernandinho, aos 14, abriu o placar cobrando pênalti. Logo depois, aos 22, Esquível fez um belo gol de cobertura. Na sequência, Canobbio pegou a sobra na área para marcar o terceiro, aos 27.

Com o placar construído, a missão era não deixar o ritmo cair. O Rayo até tentou uma breve reação, com um chute de Saimon Ramírez, que pegou no travessão de Bento. Tomando conta da partida, Pablo, aos 45, recebeu belo passe de Fernandinho, e marcou mais um gol de cobertura.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. Ainda com fome de gol, o Athletico-PR seguiu pressionando o Rayo no campo de ataque. Saindo do banco de reserva, no primeiro toque, Mastriani marcou o quinto gol. Aos 20 o atacante arriscou de fora e contou com o desvio para fazer seu terceiro gol na Sul-Americana.

Mesmo diminuindo a intensidade, o time brasileiro era dominante. Thiago Heleno deu um chutão que virou uma assistência para Canobbio, que saiu cara a cara com o goleiro para marcar o sexto, aos 30.

Com a vitória mais que sacramentada, o Athletico baixou a guarda de vez e trocou passes até o apito final. Agora volta a campo no domingo, quando estreia no Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá, às 16 horas, na Ligga Arena. Pela Sul-Americana, volta a atuar somente daqui a duas semanas, contra o Danubio-URU, fora de casa.

Estadão Conteúdo