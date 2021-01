Partido político aciona STF e pede que Leven Siano tome posse no Vasco

PUBLICIDADE

O Solidariedade ingressou na quinta-feira (7) -no primeiro dia após o recesso judiciário- com um ação no STF (Supremo Tribunal Federal) questionando a validação da eleição do Vasco do dia 14 de novembro, que proclamou Jorge Salgado como novo presidente. O partido político solicita que o ex-candidato Leven Siano tome posse.

Confirmada pela reportagem, a informação foi dada pelo site Jota inicialmente. A ação foi baseada numa ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), que consiste em “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente da Constituição, resultante de qualquer ato (ou omissão) do Poder Público”. O relator do caso no STF é o ministro Dias Toffoli.

Vale lembrar que Leven Siano já havia ingressado com uma ação no Supremo para tentar validar a eleição presidencial ocorrida em 7 de novembro. Ele alega que venceu o pleito. Na ocasião, porém, a ministra Carmen Lúcia negou o recurso.

Na tarde de quinta, um grupo de apoiadores de Leven realizou um protesto em frente ao TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) contra a decisão que legitimou Jorge Salgado como novo presidente vascaíno.

Folha Press