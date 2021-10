Paranoá vence o Brasília na Segundinha

Final do campeonato da segunda divisão do futebol do DF é disputada nos pênaltis. Vice-governador Paco Britto entregou a taça ao campeão

O Paranoá levou a melhor sobre o Brasília na disputa de pênaltis e conquistou o título de campeão da divisão de acesso, também conhecida como Segundinha. A partida foi disputada, na manhã deste sábado (23), no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Mesmo com o resultado do jogo de 4 a 3 para o Paranoá Esporte Clube, a primeira divisão contará com os dois times em 2022.

A taça da Segunda Divisão do Campeonato Candango 2021 foi entregue aos atletas do clube vitorioso pelo vice-governador Paco Britto, que acompanhou de perto a partida. “Sou um amante do futebol, como a grande maioria dos brasileiros. E o que este governo quer é que o futebol no Distrito Federal seja exemplo de transformação, que seja valorizado tanto no âmbito amador, quanto profissional”, destacou Paco. “Foi um belo show”, completou.

Enquanto os jogadores do Paranoá comemoravam o título no campo, o técnico do clube, Klésio Borges, adiantou a perspectiva para a primeira divisão: “Agora, é trabalhar para permanecer [na elite do futebol candango]”, obnservou. “Tudo no Paranoá é feito com muito planejamento e assim vai continuar. Não foi uma campanha aleatória, um elenco montado de forma aleatória. Foi tudo planejado. Por isso chegamos até aqui, planejando classificar. E vamos para o novo planejamento, que é o de não descer mais”, frisou.

No primeiro tempo, o Brasília Futebol Clube chegou com perigo, e facilidade, ao gol adversário. Foram pelo menos dez finalizações. Apenas uma delas chegou ao fundo das redes, mas o gol acabou anulado.

O Brasília começou a cobrança de penâltis com Romarinho, que marcou o primeiro. Bochecha empatou para o Paranoá. O Brasília desperdiçou outras três cobranças e sacramentou o título do adversário.

O Paranoá é a primeira equipe tricampeã na Segundinha (2004, 2019 e 2021). Oito vezes campeão da divisão principal do DF, o Brasília tem dois títulos na segunda divisão (2001 e 2008).