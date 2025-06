Paraguai vence Uruguai (2-0) e fica mais perto da Copa do Mundo de 2026

O atacante paraguaio número 19, Julio Enciso, comemora após marcar um gol de pênalti com seu companheiro de equipe, o meio-campista número 10, Miguel Almiron, durante a partida de futebol entre Paraguai e Uruguai, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em 5 de junho de 2025. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP)