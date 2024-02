Palmeiras vira página e vence Ituano em noite de dupla inspirada e lesões

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O Palmeiras virou a página da Supercopa do Brasil, venceu o Ituano atuando em Barueri por 2 a 0 e disparou na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista.

Os atacantes Flaco López e Rony foram os responsáveis por balançar as redes da partida, marcada por lesões e um ritmo menos acelerado que o habitual.

Com o resultado, o alviverde chegou aos 13 pontos e, mesmo com um duelo a menos, se isolou na ponta de sua chave – a Ponte Preta aparece na vice-liderança com 9. O clube de Itu, por sua vez, estacionou nos 4 pontos, mas ainda é o 2° do Grupo A.

O Palmeiras só volta a jogar na segunda-feira (12), quando encara o Santo André. O Ituano entra em campo um dia antes para visitar o Água Santa.

PALMEIRAS

Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos (Fabinho), Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Piquerez (Caio Paulista); Raphael Veiga (Jhon Jhon) e Flaco López (Rony). T.: Abel Ferreira

ITUANO

Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Vialle, Vitão e Marlon (Jonathan Silva); José Aldo (Kaique Clemente), Yann Rolim (Marcel), Eduardo Person (Miqueias) e Thonny Anderson; Matheus Maia (Pablo Diogo) e Matheus Cadorini. T.: Marcinho

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: José Aldo, Léo Oliveira (ITU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Flaco López (PAL), aos 36 min do 1° tempo; Rony (PAL), aos 40 min do 2° tempo